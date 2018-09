Für kurze Zeit gibt es jetzt kostenlos ein "The Last of Us"-Theme und weitere Inhalte für eure PlayStation 4. Wie ihr eurer Konsole einen neuen Anstrich im Stil des postapokalytischen Abeneteuers verpassen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Mit diesem Trailer wurde The Last Of Us 2 angekündigt:

The Last Of Us 2 liegt zwar noch in mittelweiter Ferne, das Warten darauf will euch Entwickler Naughty Dog allerdings versüßen. Deshalb gibt es aktuell ein "Ellie"-Theme kostenlos im PlayStation Store. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unter dem Begriff "Ellie Theme" das Design im Store zu suchen - alternativ findet ihr dies dort auch über die Seite von The Last Of Us - und dies in eurer Bibliothek speichern.

Zudem gibt es ebenfalls neben einem "Ellie"-Avatar-Pack auch einige andere kostenlose Avatare. Das kostenlose Angebot endet heute, den 27. September um 17 Uhr. Danach werden die Inhalte wieder kostenpflichtig sein. Falls ihr euch also die Goodies von Naughty Dog sichern wollt, solltet ihr schnell zuschlagen!

Wann genau The Last Of Us 2 erscheinen soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch über Details zur Handlung schweigt Naughty Dog noch. Es bleibt abzuwarten, ob hinter dieser Geheimnistuerei eine gewaltige Ankündigung wartet.

Was haltet ihr von diesem Angebot? Werdet ihr zuschlagen, oder legt ihr gar keinen Wert auf PS4-Themes und Avatare? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!