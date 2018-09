Publisher Bandai Namco Entertainment hat ein neues und kostenfreies Update für Dragon Ball FighterZ veröffentlicht, das euch vor allem auf Halloween einstimmen soll. Welche Neuerungen die Aktualisierung mit sich bringt, erfahrt ihr hier.

Diese Inhalte stehen euch ab sofort kostenlos zur Verfügung:

Mit dem 26. September wurden nicht nur die kostenpflichtigen Charaktere Cooler und Android 17 für PC, PS4 und Xbox One als neue spielbare Kämpfer ins Spiel integriert, euch erwartet auch eine Reihe an kostenlosen Inhalten.

Diese Inhalte bringt das Gratis-Update mit sich:

Die neue Stage "Galactic Arena"

Weitere Level für das Ranked-Match, mit dem neuen Maximallevel "Zen-Oh"

Neue Halloween-Avatare

Sammelbare Halloween-Stempel

Neue Halloween-Outfits

Neue Optionen für „1vs1“- und „2vs2“-Matches

Besitzt ihr Dragon Ball FighterZ noch nicht, seid aber an dem Spiel interessiert, könnte euch ein Blick auf den Test: "Dragon Ball FighterZ - Anime-Prügelei mit Knaller-Optik" weiterhelfen.

Dragon Ball FighterZ wurde am 26. Januar 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Besitzer einer Nintendo Switch bekommen voraussichtlich am 28. September die Gelegenheit, in das Prügelspiel einzutauchen.