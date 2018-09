Im Rahmen der Oculus Connect 5 hat Facebook-Gründer Mark Zuckerberg den nächsten Schritt für Oculus VR angekündigt. Mit Oculus Quest will das Unternehmen bereits im nächsten Jahr eine autarke VR-Brille auf den Markt bringen, die weder Kabel, noch PC und externe Sensoren benötigt.

Oculus Quest: Die nächste Generation von Virtual Reality

Oculus Quest siedelt sich zwischen der Einsteigervariante Oculus Go und der deutlich teureren Oculus Rift an, soll sich aber näher am PC-Headset orientieren. So beträgt die Auflösung pro Auge 1600x1440 Pixel und mit Oculus Insight gibt es eine neue Tracking-Technologie.

Hierzu kommen vier Ultra-Weitwinkel-Sensoren und Bildverarbeitungsalgorithmen zum Einsatz, die es der Oculus Quest ohne externe Sensoren ermöglicht, die genaue Position des Nutzers in einem Raum zu bestimmen. Dabei möchten die Entwickler sogar das bisherige "room scale"-VR übertreffen und behaupten, dass selbst in einem Stadion die Oculus Quest keine Probleme mit der Erkennung hätte. Zudem können mit dem Guardian-System gleich mehrere Spielräume konfiguriert werden, die vom Headset gespeichert werden.

Wenn Oculus Quest voraussichtlich im Frühjahr 2019 erscheint, soll der Preis für die 64 GB-Variante mit Touch-Controllern bei 399 US-Dollar liegen. Laut Facebook sollen zum Start über 50 VR-Spiele zur Verfügung stehen, darunter The Climb von Crytek, Robo Recall und Moss.

Zu guter Letzt befindet sich mit Star Wars - Vader Immortal außerdem eine interaktive VR-Serie in Entwicklung, die in mehreren Episoden erscheint. An der Umsetzung sind unter anderem Ninja Theory, die Macher von Hellblade - Senua's Sacrifice, beteiligt.