Fortnite: Schattensteine und Tiere - Das ist neu in Season 6

Disco-Lamas und der lila Würfel haben endlich ihr Ziel gefunden: Epic Games startet heute die Season 6 in Fortnite. Passend zum bevorstehenden Halloween-Fest dreht sich alles um düstere Gestalten wie Werwölfe, Vampire und sonstige Verkleidungen.

Fortnite: Der Season Pass ist raus - Kartenänderungen & Geheimnisse

Nachdem Zeitreise-Abenteuer in Season 5 wird es nun eine ganze Ecke dunkler in Fortnite. Mit Patch 6.0 greifen die Entwickler zum wiederholten Male in die Trickkiste und ziehen dieses Mal die sogenannten Schattensteine heraus. Der Verbrauchsgegenstand ist auf der Karte zu finden und verwandelt euch bei Benutzung für kurze Zeit in einen Geist, der unsichtbar ist und durch Hindernisse schweben kann. Geister können allerdings nicht angreifen und hinterlassen Fußspuren, die für eure Kontrahenten sichtbar sind.

Zudem haben die Entwickler erneut die Karte geändert. Neben einigen verfluchten Gebieten erwartet euch beispielsweise am Loot Lake eine schwebende Insel, während ihr anderorts dem Spukschloss einen Besuch abstatten dürft. Von nun an immer mit dabei: Haustiere beziehungsweise Gefährten, die euch Rückendeckung geben sollen.

Des Weiteren wirft Epic Games folgende Waffen aus dem Spiel: Impulsgranate, schallgedämpfte Maschinenpistole, leichtes Maschinengewehr, Rausschmeißer und Fernzündladungen. Auf der anderen Seite verkürzen die Entwickler die Wartezeiten für das Auge des Sturms, verlängern aber im selben Atemzug die Schrumpfzeiten.

Für den Koop-Modus „Rette die Welt“ gibt es derweil nur zwei große Neuerungen. Zum einen gibt es mit der Fülligen Krawallhülle einen neuen Gegnertypen, der eine Kühlschranktür als Schild verwendet. Auf der anderen Seite wartet das Event „Auf den letzten Drücker“, welches schon bald “aufregende Dinge“ einleiten soll. Welche das sind, lässt Epic Games unbeantwortet.