In etwas mehr als einen Monat soll Fallout 76 erscheinen und von der früh angekündigten Beta ist immer noch nichts zu hören. Das ändert sich ab heute: In einer Pressemitteilung hat Bethesda die Starttermine für die sogenannte "B.E.T.A." (Break-It Early Test Application) verraten.

Die Beta ist quasi in zwei Phasen gegliedert: Ab dem 23. Oktober dürfen bereits "Xbox One"-Spieler loslegen und einen ersten Ausflug nach West Virgina wagen. Eine Woche später, also am 30. Oktober, folgen dann die PC- und PS4-Besitzer.

Allerdings müsst ihr für einen Zugang zur Beta das Spiel zwingend vorbestellen. Eine andere Möglichkeit wird es laut Bethesda definitiv nicht geben.

Zudem wird die Beta nicht dauerhaft während der veranschlagten Zeit online sein. Um etwaige Fehler zu beheben und Tests auszuwerten, soll es hin und wieder zu kleineren Unterbrechungen kommen.

Am 14. November endet die Beta und Fallout 76 soll offiziell für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Erstmals in der Fallout-Geschichte dürft ihr im neuen Serienteil die Spielwelt mit Freunden - oder Feinden - online gemeinsam erkunden.