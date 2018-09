Das "Battle Royale"-Spiel Fortnite ist aktuell heftiger Kritik ausgesetzt. Erst gestern startete die neue Season und der ebenfalls neue "Season-Pass"-Skin des Calamity Cowgirls sorgte unmittelbar für großes Aufsehen - allerdings nicht wegen ausgefallenem Charakterdesign, sondern wegen ihrer wackelnden Brüste.

Diese Inhalte bekommt ihr ebenfalls durch den Season-Pass:

Der Streamer FaZe Agony hat die kuriose Neuerung bereits aufgenommen und sie auf Twitter hochgeladen: Führen die Spieler mit dem besagten Skin das "Jubel"-Emote aus, dann beginnen die Brüste des Cowgirls sehr auffällig zu wackeln. Dies geht aus einem Bericht von Kotaku hervor. Entgehen konnte dies den Spielern wohl kaum, schließlich steht besagter Skin allen unmittelbar nach dem Erwerb des Season-Pass zur Verfügung. Bei anderen Emotes wie dem Standard-Boogie hingegen tritt dieses Wackeln nicht auf.

The most important thing in the Season 6 update pic.twitter.com/FrnzFsF1Fl — FaZe Agony (@Agony) 27. September 2018

Bei Epic Games hingegen kommentiert man dies nun als "peinlich" und "ungewollt". Man wolle nun an der Behebung dieses "Fehlers" arbeiten, so der Entwickler weiter. Wie es sich bei so etwas Offensichtlichem um ein Versehen handeln kann, wollte Epic Games allerdings nicht verraten. Derzeitig ist diese Veränderung noch nicht behoben.

Ist euch dieser "Fehler" bereits aufgefallen? Und welche Neuerungen der aktuellen Season gefallen euch persönlich am besten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!