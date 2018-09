Crossplay: So reagiert Microsoft auf Sonys Entscheidung

Anfang der Woche äußerte sich Sony zum Erstaunen aller PlayStation-Spieler sehr wohlwollend zum Thema Crossplay. Das japanische Unternehmen wehrte sich in der Vergangenheit strikt gegen konsolenübergreifendes Zocken auf der hauseigenen Plattform - dies soll nun offensichtlich zukünftig anders aussehen. Was bedeutet das für die Spielewelt und wie reagiert Microsoft darauf?

Als Sony über Twitter bekanntgab, dass das Unternehmen nun Crossplay unterstütze - mittlerweile lässt sich der "Battle Royale"-Ableger Fortnite in einer Beta plattformübergreifend spielen - antwortete Konkurrent Microsoft zwar belustigt, aber begrüßte das Vorhaben sehr, welches ein "ähnlich ambitioniertes Crossover-Projekt wie Avengers - Infinity War" sei. Dies berichten die Kollegen von gamerant.com

Marvel: "Infinity War is the most ambitious crossover event in history"



Fortnite: https://t.co/MXtONGWeuQ