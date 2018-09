Aus und vorbei: Gut anderthalb Jahre nach der Abschaltung des Browserspiels Club Penguin hat Disney nun angekündigt, dass auch der Mobile-Nachfolger eingestellt wird. Club Penguin Island wird gegen Ende des Jahres abgeschaltet.

2007 hat Disney einst Club Penguin für etwa 700 Millionen US-Dollar gekauft. Zum damaligen Zeitpunkt war das Browser-Spiel vor allem bei Kindern außerordentlich beliebt und diente unter anderem zum Chatten. Im Laufe der Jahre hat der Erfolg jedoch deutlich abgenommen. Soweit, dass 2017 Disney den Stecker gezogen hat stattdessen Club Penguin Island angekündigt hat.

Das Mobile-Spiel sollte die Marke wieder auf die Erfolgsstraße zurückführen und ist daran gescheitert. In einem Blogeintrag auf der Spielwebseite kündigt Disney an, dass Club Penguin Island irgendwann gegen Ende des Jahres ebenfalls vom Netz genommen wird. Einen genauen Termin möchte das Unternehmen in naher Zukunft mitteilen.

Aber nicht nur für die verbliebenen Pinguin-Fans ist das ein herber Schlag. Beim Entwickler Disney Canada gibt es im Zuge der Einstellung zahlreiche Entlassungen. Wie Kotaku berichtet, kommt die Entscheidung für viele Angestellten überraschend, obwohl die meisten wussten, dass es um Club Penguin Island nicht allzu gut steht. Nichtsdestotrotz sollte das Studio demnächst ein neues Spiel entwickeln, um die Jobs sicherzustellen.

Daraus wird nun offenbar jedoch nichts. In einem Schreiben, welches Kotaku vorliegt, heißt es immerhin, dass die entlassenen Angestellen eine Abfindung und Leistungen für circa einen Monat erhalten. Ein zugegebenermaßen kleines Trostpflaster.