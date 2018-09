Heute Morgen wurde über Twitter bekannt gegeben, dass der DJ Skrillex zusammen mit Utada Hikaru den Titelsong zu Kingdom Hearts 3 komponiert hat. Ob das eine ausschließlich positive Nachricht ist, wird sich erst noch zeigen. Einer der Produzenten war nämlich schon an so manchem Song von Justin Bieber beteiligt.

Wie imposant die Musik von Kingdom Hearts sein kann, hört ihr in diesem Trailer

Das "Kingdom Hearts 3"-Titellied ist eine besondere Kollaboration zwischen dem langjährigen KH-Fan Skrillex und Utada Hikaru. Es heißt "Stelle mich meinen Ängsten" und kommt am 18. Januar 2019 heraus.

The #KingdomHearts III opening theme song is a special collaboration between long-time #KH fan @Skrillex and @utadahikaru!



It's named "Face My Fears" and is coming out on January 18, 2019! #KH3sharethemagic pic.twitter.com/PZ0rN99CIK — Kingdom Hearts (@KINGDOMHEARTS) 28. September 2018

Neben dem Tweet gibt es noch eine Pressemitteilung von Publisher Square Enix, bezüglich des Liedes. Darin steht, dass Skrillex ursprünglich nur den Hikaru-Song "Don’t think Twice" remixen wollte. Da die beiden aber gute Freunde sind, entschieden sie sich schließlich, ein komplett neues Lied zu komponieren. Beide Songs sollen am 18. Januar 2019 erscheinen.

Obwohl Skrillex bereits achtmal den Musikpreis Emmy gewonnen hat, könnte die Sache dennoch einen kleinen Haken haben. Mit Poo Bear ist ein Produzent an dem Song beteiligt, der schon Lieder für Justin Bieber geschrieben und produziert hat. Ob dieser Musikstil den Geschmack der Fans trifft, ist also fraglich.

Kingdom Hearts 3 soll am 29. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Denkt ihr, der Song wird euren Erwartungen an ein Titellied gerecht oder habt ihr da so eure Zweifel? Schreibt es uns in die Kommentare.