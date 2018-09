Bislang tappen wir alle im Dunkeln, wenn es um ein Release-Datum für The Last of Us 2 geht. Dabei wollen wir doch alle endlich wissen, wie gut das neue Abenteuer von Ellie und Joel wird. Einen ersten Hinweis auf den Release-Zeitraum liefert nun der offizielle Musikkanal von Playstation. Allerdings bekommen wir hier auch nur das nächste Jahr genannt. Aber es ist immerhin ein Anfang für die Fans von The Last of Us.

Denn in den letzten Tagen hat der Playstation Music Youtube-Kanal damit begonnen, die bisherigen Lieder zu The Last of Us 2 hochzuladen. Darunter findet sich immer derselbe Text. "Music from The Last of Us - Part II (2019)". Selbstverständlich ist dies keine offizielle Ankündigung von Sony oder Playstation. Aber so wird es immer wahrscheinlicher, dass wir im nächsten Jahr in den Genuss des PS4-Exklusivtitels kommen.

Da alle Videos mit 2019 markiert wurden, dürfte es sich dabei auch nicht um einen simplen Fehler handeln. Bleibt noch abzuwarten, wann The Last of Us 2 im nächsten Jahr erscheint. Bislang gibt es relativ wenige Termine für die großen Titel von Sony. Und da die PSX in diesem Jahr nicht stattfindet, wird sich daran so schnell nichts ändern.