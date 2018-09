Zu Dota erscheint Ende November ein eigenes Kartenspiel von Valve. Artifact wurde bereits vor einigen Jahren angekündigt, befindet sich jetzt aber endlich in einer Beta-Phase, die in wenigen Monaten im Release münden soll. Seit einiger Zeit posten die Entwickler coole Karten und Ideen auf ihrem Twitter-Kanal. Eine sorgte aber nun dafür, dass ihnen Rassismus vorgeworfen wird.

Dabei geht es um die Karte "Crack the Whip", die eine blaue Echse zeigt, die andere Echsen mit einer Peitsche antreibt. Die Karte gibt einem "schwarzen Helden" und seinen benachbarten Karten einen Bonus von +2 auf den Angriff. Viele Twitter-User zeigten sich empört und schockiert, dass Valve hier die Formulierung der Karte so gestaltet hatte, dass durchaus Bezüge zur Sklaverei gezogen werden könnten. Dementsprechend kam es unter dem Post zu vielen Kommentaren, die eine Umbenennung forderten.

This card packs a big punch immediately and then keeps on punching. When you play Crack the Whip, it triggers once right after it’s played. If you play an Untested Grunt next to the whipped hero it will trigger again, and the Grunt will receive the bonus. pic.twitter.com/qXflFpdOZb