PlayStation Experience 2018: Keine Hausmesse in diesem Jahr

Wer sich als Sony-Fan bereits auf die diesjährige PlayStation Experience gefreut hat, muss nun eine Enttäuschung hinnehmen. In diesem Jahr wird die Hausmesse nicht stattfinden.

Eine der wenigen Ankündigungen aus dem letzten Jahr: Das Remake von Medievil

Dies hat Shawn Layden von den Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios im aktuellen PlayStation Blogcast bestätigt. Demnach ist die Ausrichtung der PlayStation Experience für dieses Jahr nicht geplant.

Zwar wisse Sony, dass diese Nachricht viele Fans enttäuschen wird, allerdings habe das Unternehmen schlichtweg nicht viel für das kommende Jahr anzukündigen. Für 2019 sind bislang nur die beiden Exklusivspiele Days Gone und Dreams bestätigt. Aus diesem Grund habe sich Sony gegen die Messe entschieden, um unter den Fans keine allzu hohen Erwartungen zu schüren, die am Ende nicht befriedigt werden können.

Ob das bedeutet, dass es in diesem Jahr keine weiteren Infos mehr zu Spielen wie The Last of Us 2, Death Stranding, Concrete Genie oder Ghost of Tsushima geben wird, ist unklar. Mit der Paris Games Week im Oktober steht zumindest noch eine weitere Spielemesse auf dem Fahrplan.

God of War, Detroit - Become Human und Spider-Man: Im Jahr 2018 hat Sony an der Exklusivfront abgeliefert. Ob der PlayStation-Konzern auch im kommenden Jahr so überzeugen kann, bleibt abzuwarten.