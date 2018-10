Quelle: ninpoapipipi / Twitter

Bowsette ist unaufhaltsam: Inspiriert von einem neuen Power-Up der kommenden Neuauflage New Super Mario Bros. U Deluxe für Nintendo Switch, ist in den vergangenen Tagen eine regelrechte Welle kreativer bis verstörender Fankreationen durchs Net gerollt.

Die Idee zu der Kreuzung aus Prinzessin Peach und Oberschurke Bowser hatte vor dem Internet aber offenbar schon jemand anderes.

Den Ausschlag mag der Twitter-Nutzer aykk92 mit einem kleinen, aber amüsanten Comic-Strip gegeben haben. Doch wie die englischsprachige Webseite Eventhubs berichtet, spielte offenbar selbst Nintendo bereits bei der Entwicklung von Super Mario Odyssey mit dem Gedanken, Peach und Bowser miteinander zu verschmelzen.

Einen Hinweis darauf gibt jedenfalls das jüngst in Japan erschienene Artbook The Art of Super Mario Odyssey. Auf Twitter kursiert ein entsprechendes Foto:

So in THE ART OF SUPER MARIO ODYSSEY that came out in Japan today, there's an scrapped concept of Bowser taking over Peach's body with his own version of Cappy.



Kind of surreal how there could have been an "official" Bowsette long before the fan one took over the internet. pic.twitter.com/gSMOqNDKKf