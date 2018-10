Quelle: playstation.com

Ab dem 12. Oktober soll der Preis für die PlayStation 4 Pro in Japan von 44.980 Yen (ca. 341 Euro) auf 39,980 Yen (ca. 303 Euro) gesenkt werden. Doch wird dies auch Auswirkungen auf den europäischen Markt haben? Und wenn ja, welche?

Wie aus einem Tweet hervorgeht, erkundigte sich der Wall-Streeet-Journal-Redakteur Takashi Mochizuki nach der angekündigten Preissenkung, ob eine solche auch in den USA oder Europa zu erwarten wäre, bekam aber lediglich als Antwort, dass man dies derzeit "noch nicht kommentieren könne".

Just called SIE about PlayStation 4 Pro price cut and asked what's happening outside Japan, including U.S. and Europe. It says "nothing we can comment now." Keep fingers crossed! https://t.co/tekrgLxJeZ