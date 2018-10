Sims 4 ist bereits seit 2014 erhältlich und bekommt immer noch regelmäßig neue Inhalte spendiert - nur wenigen Spielen ist eine solche Unterstützung nach der Veröffentlichung vergönnt. Mitarbeiter des Entwicklerteams der bekannten Videospielreihe sind jedoch aktuell heftigen Anfeindungen der Community ausgesetzt - einigen kann es wohl nicht schnell genug mit dem Contentnachschub gehen.

Vor Kurzem wurde die Community dazu aufgerufen, künftig keine Mitarbeiter des Entwicklerteams mehr zu "attackieren und zu beleidigen". Dies geht aus einem Bericht von Kotaku hervor. Vorausgegangen sind dieser Warnung mehrere Vorfälle, bei denen Spieler die Mitarbeiter des Entwicklerteams verbal angegangen haben sollen. Man würde "nicht hart genug" an dem Spiel arbeiten, heißt es laut den Vorwürfen aufgebrachter Spieler.

Hi SimFam. I want to do a quick thread to address a few things I have been seeing in the Community the last few days. These are some things that are weighing on both myself and the Devs, and I want to do my best to address them head on and with as much transparency as I can. 1/?