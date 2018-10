Assassin's Creed - Odyssey: Das sind die ersten Wertungen

Freunde des antiken Griechenlands können sich voraussichtlich am 5. Oktober auf eine spartanische Reise in Assassin's Creed - Odyssey begeben. Ob der Nachfolger des größtenteils hochgelobten Assassin's Creed - Origins ausreichend neue Features abliefert, um Kritiker aus aller Welt zu überzeugen? Die derzeitige Gesamtwertung von 87 Prozent auf Metacritic lässt darauf schließen.

Schon bald könnt ihr euch ins antike Griechenland aufmachen:

We Got This Covered zeigt sich von Ubisofts Action-Adventure rundum überzeugt und wertet mit der Höchstpunktzahl von 100 Prozent: "Assassin's Creed - Odyssey ist ein episches, historisches Rollenspiel, das die 'Assassin's Creed'-Elemente nutzt, um eine etwas andere Art der Urpsrungsgeschichte zu erzählen, und die Ergebnisse sind Atemberaubend in fast allen Belangen".

Auch Gaming Nexus zeigt sich äußerst angetan und wertet mit 95 Punkten: "Seit The Legend of Zelda - Breath of the Wild habe ich kein 'Open World'-Spiel mehr so sehr genossen. Es gibt so viel zu sehen und so viel zu tun, Assassin's Creed - Odyssey ist eines der, wenn nicht sogar das beste Spiel im 'Assassin's Creed'-Fanchise und absolut ein Anwerter für das Spiel des Jahres".

Gamers Heroes hat mit einer 90er Wertung ebenfalls nur Positives zu berichten: "Ihr werdet es schwer haben ein immersiveres und belohnenderes Setting zu finden, in dem ihr eure eigene Odyssee schmieden könnt. Assassin's Creed - Odyssey liefert ein Komplettpaket".

God is a Geek konnte das Abenteuer nicht ganz so sehr begeistern, findet aber mit einer Vergabe von 80 Punkten dennoch genug Gründe, warum ihr das Spiel ausprobieren solltet: "Ein riesiges, ambitioniertes Spiel, das auf den Grundlagen von Assassin's Creed - Origins aufbaut und damit einen weiteren positiven Schritt vorwärts zu einer interessanten Zukunft für das Franchise macht".

Zuletzt wertet GameSpot mit ebenfalls 80 Prozent und lobt dabei vor allem die gelungene Spielwelt: "Assassin's Creed - Odyssey macht große Fortschritte in einer riesigen und dynamischen Welt, und es ist eine Freude, sich hinauszuwagen und seine Spuren in einem sich ständig verändernden Umfeld zu hinterlassen".

Assassin's Creed - Odyssey soll am 5. Oktober für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Besitzer der Gold Edition, Digital Ultimate Edition, Medusa Edition, Spartan Edition oder Pantheon Edition dürfen hingegen schon morgen, am 2. Oktober, loslegen.

Was sagt ihr zu den Wertungen? Werdet ihr euch Assassin's Creed - Odyssey zulegen? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren oder auf Facebook!