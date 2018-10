Neuauflagen und die größte Ego-Shooter-Marke der Welt: Die zweite Woche des Oktobers präsentiert sich erneut als vielfältig und abwechlungsreich. Auch wenn einige der Spiele schon auf früheren Konsolengenerationen spielbar gewesen sind.

Mark of the Ninja - Remastered | 9. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Es gilt als eines der besten 2D-Schleichtspiele der letzten Jahre: In Mark of the Ninja schlüpft ihr - natürlich völlig überraschend - in die Haut eines Ninjas und müsst euch möglichst unbemerkt durch verschiedene Level schleichen. In der Remastered-Version sind sämtliche Inhalte mit dabei und zum ersten Mal dürfen auch Sony- und Nintendo-Fans zuschlagen.

WWE 2K19 | 9. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Fußball, Football und Basketball sind bereits abgehakt, da folgt nun das nächste alljährlich erscheinende Sportspiel. Für WWE 2K19 versprechen die Entwickler einen verbesserten Karriere-Modus und die Rückkehr des Showcase Modus, bei dem Wrestler Daniel Bryan im Fokus steht.

Jetzt WWE 2K19 bei Amazon bestellen*

Space Hulk - Tactics | 09. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Hier ist der Name Programm: Space Hulk - Tactics basiert auf dem "Space Hulk"-Brettspiel des "Warhammer 40K"-Universums, welches laut Hersteller Focus Home detailgetreut umgesetzt wird. Im Singleplayer erwarten euch unter anderem zwei Kampagnen aus der Sicht der Blood Angels und der Genestealers. Zudem ist ein Mehrspieler-Modus mit im Gepäck.

Jetzt Space Hulk - Tactics bei Amazon bestellen*

Child of Light | 11. Oktober

Switch

Auf dem ersten Blick wirkt Child of Light so gar nicht wie ein Spiel von Ubisoft und doch gehört es zum Besten, was der französische Hersteller in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Die märchenhafte Optik, die in Reimen erzählte Geschichte und das an JRPGs angelehnte Kampfsystem offenbaren im Laufe des Spiels eine verzückende Detailverliebtheit, die nun erstmals auch Besitzer einer Nintendo Switch erleben können.

Call of Duty - Black Ops 4 | 12. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Fokus auf den Mehrspieler-Teil: In Call of Duty - Black Ops 4 müssen Solo-Spieler leider draußen bleiben. Im neuesten Serienteil dreht sich stattdessen alles um drei Kernkomponenten. Der klassische Mehrspieler-Modus wird gewürzt mit umfangreichen Zombie-Kampagnen, die euch unter anderem in ein Gladiator-Szenario entführen, und dem "Battle Royale"-Modus Blackout. Hier kämpfen über 80 Spieler auf einer Karte um das Überleben.

Jetzt Call of Duty - Black Ops 4 bei Amazon bestellen*

The World Ends with You - Final Remix | 12. Oktober

Switch

Vom Nintendo DS auf Nintendo Switch: Mit The World Ends with You - Final Remix legt Square Enix einen jüngeren Rollenspielerklassiker noch einmal neu auf. Inhaltlich nehmt ihr es als Neku Sakuraba mit den sogenannten Reapern auf, die täglich neue Aufgaben bereithalten. Diese gilt es zu lösen, ansonsten gibt es keine Chance auf ein zweites Leben. Der Clou: Sakuraba und seine Freunde sind bereits in der echten Welt verstorben.

Jetzt The World Ends with You - Final Remix bei Amazon bestellen*

Disgaea 1 Complete | 12. Oktober

PS4 / Switch

NIS America legt ebenfalls einen Klassiker neu auf. Anlässlich des 15. Geburtstags der Disgaea-Reihe erscheint der erste Teil grafisch überarbeitet für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Inhaltlich ändert sich derweil nichts: Noch immer trifft der schräge Humor von NIS America auf einen Mix aus Strategie und JRPG.

Jetzt Disgaea 1 Complete bei Amazon bestellen*

Shooter, Strategie, Sport oder Neuauflage: Welches Spiel interessiert euch diese Woche am meisten? Wie immer freuen wir uns über eure Kommentare zur bevorstehenden Woche.