Red Dead Redemption 2: Neuer Trailer zeigt beeindruckendes Gameplay

Am 26. Oktober ist es voraussichtlich endlich soweit und wir können Red Dead Redemption 2 in unseren Händen halten. Bis dahin verkürzt uns Rockstar Games die Wartezeit mit brandheißen Trailern. Erst heute wurde aktuelles Gameplay veröffentlicht, und das hat es wirklich in sich. Folgt Arthur bei seiner Verfolgungsjagd auf den Dächern eines fahrenden Zuges oder werdet Zeuge einer blutigen Schägerei.

Red Dead Redemption 2: Der neue Gameplay Trailer!

Das Western-Spiel macht seinem Genre alle Ehre. Von packenden Duellen bis hin zu Überfällen von Läden und Vorbeireisenden wird die gute alte Country-Zeit wieder lebendig. Langweilig wird euch garantiert nicht, denn Arthur kann seine Zeit mit zahlreichen Minispielen wie Pokern vertreiben. Ihr könnt selbst entscheiden, was ihr anzieht, esst oder welche Waffen ihr tragt. Auch die Hygiene ist eure Sache.

Ganz besonders beeindruckend sind die umwerfenden, weitläufigen Landschaften. Wenn Arthur im Trailer mit seinem Pferd durch beeindruckende Schneelandschaften stapft, fangt ihr selbst an zu frösteln.

Doch aufgepasst: Die Wildnis hat so ihre Tücken! Denn nicht nur wilde Tiere sind eure Feinde. Reist ihr alleine durch die Gegend, besteht die Gefahr überfallen und ausgeraubt zu werden. Doch genauso gut könnt auch ihr Vorbeireisende ausrauben. Dann steigt allerdings auch euer Kopfgeld. Glaubt also nicht, dass ihr ungeschehen mit euren Handlungen davonkommt. Denn euer Verhalten zieht Konsequenzen nach sich.

Im Trailer gibts auch Details zum neuen Kampfsystem. Ihr könnt nun die Zeit verlangsamen und eure Feinde markieren. Kritische Punkte eures Gegners werden euch außerdem angezeigt. Noch mehr könnt ihr selbst entdecken, wenn ihr euch den Trailer oben anschaut.

Da bleibt uns nur noch zu hoffen, dass die Zeit bis zum Release ganz schnell vergeht. Sattelt eure Pferde, Cowboys, denn Red Dead Redemption 2 macht momentan nur eines: Vorfreude!