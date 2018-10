Die Onlineplattform GOG.com, der bekannte Anbieter für DRM-freie Spiele, feiert nun den mittlerweile zehnten Geburtstag. Grund genug, den Spielern aus diesem freudigen Anlass, ein kostenloses Wunschspiel anzubieten. Doch welche besonderen Aktionen warten noch auf euch?

Kingdom Come: Deliverance ist ebenfalls stark reduziert!

Ab sofort könnt ihr darüber abstimmen, welches Spiel als Wunschspiel kostenlos verfügbar sein soll: Zur Auswahl stehen Firewatch, Shadow Warrior 2 und SUPERHOT.

Die Abstimmung endet aller Voraussicht nach um 14:15 Uhr am 4. Oktober, danach wird das Spiel mit den meisten Stimmen für 48 Stunden kostenlos über die Homepage herunterladbar sein. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen!

Darüber hinaus werden außerdem einige Spiele zeitweilig bis zu 80 Prozent reduziert. So wird es unter anderem Theme Hospital, Dungeon Keeper 2, System Shock 2 und Another World zusammen für 4,39 Euro geben. Owlboy, Homeworld Remastered und Dragon Age: Origins werden für 8,69 Euro zu haben sein. Das Sahnehäubchen der Aktion bildet allerding das "Moderne Klassiker"-Paket: Hier bekommt ihr Kingdom Come: Deliverance, Battle Chasers und Shadow Tactics: Blades of the Shogun für 21,59 Euro. Der Sale gilt noch bis zum 7. Oktober 2018.

Als kleines Highlight gibt es eine aufpolierte Version von Indiana Jones and the Infernal Machine exklusiv auf GOG. Einige Geburtstagsgrüße aus der Gaminglandschaft wurden übrigens in einem YouTube-Video festgehalten. Zudem bekommt die Homepage einen neuen Anstrich verpasst: Nun findet ihr dort auch eine Zeittafel mit den entsprechenden Meilensteinen in der nun zehnjährigen Geschichte. Schaut euch das Ganze doch einmal an!

Was sagt ihr zu dieser Jubiläumsaktion? Für welches Wunschspiel stimmt ihr? Und werdet ihr bei den reduzierten Spielen zuschlagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!