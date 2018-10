Am 6. September kündigte Valve an, die Shop-Erfahrung für Steam-Nutzer verbessern zu wollen. Dazu zählt vor allem auch die Entfernung von Videospielen aus dem Shop, die sich kaum noch als solche bezeichnen lassen. Laut PC Gamer wurden in den letzten Wochen rund 179 Games aus dem Steam-Shop genommen.

Das hat der Steamcontroller zu bieten:

Steam ist eine der größten Online-Vertriebsplattformen im Gaming-Bereich. Täglich erscheinen neue Videospiele, die das Interesse der Steam-Community wecken wollen. Einige davon zielen jedoch nur darauf ab, den Nutzern das Geld aus der Tasche zu ziehen oder kleinere Geldbeträge aus Steam zu schöpfen, wie Valve in einem Blog-Eintrag verkündet:

"Sie sind ein Internetnutzer, also wissen Sie, dass es Trolle in allen Formen gibt. Auf Steam versuchen einige einfach, die Leute mit etwas aufzurütteln, das wir 'ein spielförmiges Objekt' nennen (d. h.: ein primitives Stück Software, das technisch gerade noch unsere Messlatte als funktionierendes Videospiel passiert, aber nicht das ist, was 99,9 % der Leute als 'gut' bezeichnen würden). Einige Trolle versuchen, Leute mit ihren Steamworks-Inventargegenständen zu betrügen, andere suchen nach einer Möglichkeit, einen kleinen Geldbetrag aus Steam durch eine Reihe von Schemata zu generieren, die sich darum drehen, wie wir Entwickler Steam-Schlüssel benutzen lassen. Andere versuchen nur, Zwietracht zu schüren und zu säen".

Diesen "Trollen" sagt Valve den Kampf an: Insgesamt sollen seit dem 6. September 179 Games aus dem Steam-Shop entfernt worden sein. Darunter vor allem Erotikspiele, deren Titel schon auf wenig Seriosität schließen lassen. Wir wollen euch einige Highlights natürlich nicht vorenthalten:

Boobs Battleground

Putin, Boobs and Trump

Make Border Great Again!

Hentai Puzzle

Home Alone Girlfriend

Rich Life Simulator VR

Bitcoin Highway

Die Liste aller "spielförmigen Objekte", die von Steam gebannt wurden, findet ihr übrigens auf der Webseite Steam Tools.

Wie es scheint, hat Valve alle Hände voll zu tun, um seine Nutzer vor "primitiver Software" zu bewahren. Was haltet ihr von der Sache? Wird das reichen, um Steam wieder entspannter zu machen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!