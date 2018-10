Kommendes Jahr erscheint Weedcraft Inc, eine Marihuana-Simulation im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, ihr habt richtig gehört: Ein Spiel, in dem ihr euer eigenes Gras züchtet und rentabel verkauft. Doch glaubt ja nicht, dass es den Machern von Devolver lediglich um den Fun-Faktor und eine Verharmlosung von Drogen geht!

Weedcraft Inc. setzt sich nämlich auch mit den legalen und psychologischen Seiten auseinander. Zu Beginn entscheidet ihr, welchen Charakter ihr steuern wollt, um euer Gras- Imperium aufzubauen. Wollt ihr die große Kohle machen oder das Weed für medizinische Zwecke einsetzen? Ihr seid verantwortlich!

Züchtet den besten Stoff!

Zuerst kümmert ihr euch allein um die Pflanzen. Dabei müsst ihr jedoch die Lichtempfindlichkeit und die Wasserzufuhr berücksichtigen. Doch je erfolgreicher ihr verkauft, desto mehr Mitarbeiter könnt ihr einstellen, die euch bei der Produktion unterstützen.

Um viel Geld zu machen, ist es wichtig, Kontakte zu haben, ob bei der Polizei oder in der Politik. Und das ist keineswegs so einfach wie gedacht: Ihr müsst andere überzeugen, euer Gras zu kaufen oder vielmehr es zu legalisieren. Selbst in Amerika ist Marihuana immerhin nicht in jedem Staat erlaubt.

Um erfolgreich zu werden, müsst ihr also finanzielle, politische und kulturelle Aspekte berücksichtigen. Dabei setzt ihr euch auch immer wieder mit kritischen Ansichten zu Drogen auseinander.

Der Ankündigungstrailer verpricht ein Spiel mit frischen Design im „Cel Shading“-Look und interessanten Gameplay. Wann genau es erscheint, ist bislang noch nicht bekannt. Es wäre aber ein lustiger Gag, wenn es kommendes Jahr am 20. April, dem Welt-Cannabis-Tag, erscheinen würde. Was haltet ihr von dem Spiel? Würdet ihr es euch holen wollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!