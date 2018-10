Fortnite soll ein neuer Modus spendiert werden, welcher auf den Namen "Disko Dominanz" hört. Das Besondere daran: Der Modus soll gar nichts mit dem Spielprinzip "Battle Royale" zun tun haben - offenbar aber mit den "Fortnite"-Emotes. Aber worum handelt es sich dann überhaupt bei der geplanten Neuerung?

Die neue Season kommt mit viel Spuk daher:

Spieler, die sich in den vergangenen Stunden in eine Partie Fortnite gestürzt haben, werden es bereits wissen: Am Rand des Bildschirms erscheint die Mitteilung, das Epic Games mit einem neuen Spielmodus namens "Disko Dominaz" aufwartet. Viel ist darüber noch nicht bekannt, man weiß lediglich, dass die Spieler quer über die Insel verteilte Tanzflächen besetzen und sichern müssen, um Punkte zu sammeln - eine gute Möglichkeit, um den Emotes einmal auch einen tatsächlich spielerischen Nutzen zu verleihen.

Das Ganze klingt sehr nach einem klassischen Domination-Modus: Die Spieler müssen verschiedene Gebiete erobern und erhalten so eine bestimmte Punktzahl pro Zeitintervall. Die Menge der Punkte ist abhängig davon, wie viele dieser Punkte ein Spieler - oder Team - besitzt. Der Modus tauchte übrigens erstmals vor ungefähr 20 Jahren in einem Videospiel auf - und zwar "Unreal Tournament", welches ebenfalls aus dem Hause Epic stammt.

Wenn Fortnite nun den klassischen Domination-Modus mit den Tanz-Emotes kombiniert, kann dies eine durchaus erfrischende Ergänzung des Spiels abseits der "Battle Royale"-Partien werden. Wann genau der neue Modus verfügbar sein wird, steht aktuell aber noch nicht fest. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass dieser mit dem nächsten Update in das Spiel implementiert wird. Auf reddit freuen sich die Spieler jedenfalls jetzt schon über den neuen Modus.

Was haltet ihr von dem neuen Modus? Seid ihr leidenschaftliche Fortnite-Zocker oder habt ihr dem "Battle Royale"-Hype abgeschworen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!