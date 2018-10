Ihr dachtet, Assassin's Creed - Origins bietet eine lange Spielzeit? In Assassin's Creed - Odyssey werdet ihr alleine mit der Hauptgeschichte über 50 Stunden beschäftigt sein und habt dabei weder eine einzige Nebenmission absolviert, noch jeder Insel einen Besuch abgestattet.

Schon die Erkundung der Spielwelt wird euch dutzende Stunden beschäftigen:

Laut unseren englischsprachigen Kollegen von Gamespot ist Assassin's Creed - Odyssey das bisher größte Spiel der gesamten "Assassin's Creed"-Reihe. Mit 130 Quadratkilometern ist die Spielwelt nicht nur weitaus umfangreicher als die seines Vorgängers, sie beeindruckt wegen ihrer schieren Größe an allen Ecken und Kanten auch Kritiker aus aller Welt.

Selbst wenn ihr ausschließlich die Hauptgeschichte spielt, werdet ihr über 50 Stunden beschäftigt sein und könnt zum Abschluss eines von neun unterschiedlichen Enden erwarten. Dabei ergeben sich nicht alle Enden durch Entscheidungen, die ihr erst am Schluss trefft. Einige weitreichenden Beschlüsse trefft ihr bereits zu Beginn des Spiels. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ihr, um alle Enden zu sehen, mehrmals von vorne anfangen müsst.

Natürlich hat das antike Griechenland noch weitaus mehr zu bieten als Hauptquests: Mystische Kreaturen wollen bezwungen, hunderte Nebenquests absolviert, gefährliche Söldner ausgeschaltet und Kämpfe zu Schiff ausgetragen werden. Wollt ihr jeden Winkel in Assassin's Creed - Odyssey auskundschaften und jede Mission absolvieren, werdet ihr vermutlich hunderte Stunden beschäftigt sein. Ob dieses Unterfangen auf Dauer zu überzeugen weiß, erfahrt ihr im Test: "Assassin's Creed Odyssey - Das ist Spaß-ta!".

Assassin's Creed - Odyssey erscheint voraussichtlich am 5. Oktober für PC, PS4 und Xbox One und kommt mit unterschiedlichen Editionen in den Handel. Welche Vorteile euch diese bieten, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.