Harry Potter: Neues Rollenspiel geleakt?

Zwar gibt es schon das eine oder andere "Harry Potter"-Spiel, doch in den letzten Jahren war es ruhig um die Reihe geworden. Jetzt sorgt allerdings ein YouTube-Video für Aufsehen. Zu sehen ist ein abgefilmter Trailer eines bisher noch nicht angekündigten Rollenspiels im „Harry Potter“-Universum.

Lange mussten sich Fans der beliebten Zauberer-Reihe gedulden. Jetzt scheint es aber Videospiel-Nachschub zu geben. Im Trailer könnt ihr bereits viele Elemente der Filme wieder erkennen, wie das Schloss Hogwarts, die Brief-Eulen, Zaubersprüche und nicht zu vergessen die Musik.

Aber damit nicht genug! In der Videobeschreibung teilt euch der YouTube-Nutzer RastaPasta noch mehr Informationen über das Spiel mit. Demnach soll das Rollenspiel im "Third Person"-Modus im Hogwarts des 19. Jahrhunderts spielen, also gute 200 Jahre vor der Buchreihe.

Ihr sollt euren Charakter, der ein Schüler im fünften Jahr ist, selbst erstellen können. Dabei sollt ihr die Wahl zwischen acht verschiedenen Klassen von Zauberern haben. Mit der Zeit sollt ihr neue Zaubersprüche und Trankrezepte meistern, Hogwarts zum ersten Mal frei erkunden, magische Feinde bezwingen und Freunde unter den anderen Magiern finden können. Ob ihr einen guten oder bösen Pfad beschreitet, entscheidet ihr.

Das geleakte Video sieht zwar vielversprechend aus, jedoch ist noch nicht bestätigt, ob es sich um einen echten Trailer oder einen Fake handelt. Würdet ihr euch über ein „Harry Potter“-Spiel freuen? Schreibt es uns in die Kommentare!