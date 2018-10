Twitch Prime: Das sind die kostenlosen Games für euch im Oktober!

Monat für Monat heißt es wieder für uns Gamer: Kostenlose Games abstauben! Diesmal gibt's einige Leckerbissen von Twitch Prime. Übrigens, wenn ihr Mitglied bei Amazon Prime seid, bekommt ihr zum Prime-Account von Twitch den Zugang gleich mit dazu.

Obwohl der Oktober pickepackevoll mit einigen Game Sensationen wie Red Dead Redemption 2 ist, lockt Twitch mit besonderen Leckerbissen.

Für Oktober erhaltet ihr Darksiders: Warmastered Edition. Die Neuauflage von 2016 verhilft dem ersten Teil der Darksiders Reihe zu neuen Glanz. Hier schlüpft ihr in die Rolle einer der vier apokalyptischen Reiter. Für Fans von Action-RPGS ein absolutes Muss!

Das Zelda für Erwachsene:

Sanitarium- der Wahnsinn ist in dir stammt zwar aus dem Jahre 1998, hat aber immer noch einen gewissen Charme. Per Point & Click steuert ihr euren gedächtnislosen Charakter durch die gruselige Spielwelt und versucht dabei, durch Lösung vieler Rätsel den Ausgang zu finden.

Wer mehr Horror möchte, ist bei Soma an der richtigen Adresse. Die Macher von Amnesia- The Dark Descent entführen euch in eine dystopische Zukunft voller Maschinenwesen. Dieses „Survival Horror“-Game von 2015 ist dabei nichts für schwache Nerven!

Last but not least wird euch noch System Shock - Enhanced Edition geliefert. Der Rollenspiel-Shooter von 1994 besitzt aufgrund der Enhanced Edition eine bessere Auflösung. Ihr erwacht als Hacker auf einer verlassenen Raumstation und schlagt euch durch die Decks, um herauszufinden, was pasiert ist.

Außerdem gibts dank Twitch Prime jeden Monat auch kostenlose Loot Boxen zB. für Warframe oder Overwatch. Da der Zeitraum der Ingame-Boxen unterschiedlich ist, lohnt es sich ab und zu auf Twitch vorbeizuschauen.

Gruselige Themen für den Oktobermonat! Was meint ihr, ob Twitch Prime somit die Chance hat, eine echte Konkurrenz zu den Gratis-Spielen von Xbox und Playstation zu werden?