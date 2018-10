Quelle: reddit.com, Millertime166

Dass Videospiele Menschen zusammenbringen können zeigt wieder einmal ein aktuelles Ereignis: Auf reddit wurde ein Foto von dem User Millertime166 gepostet, auf dem sechs Freunde versammelt sind. Es ist das erste Treffen der Gruppe in der realen Welt. Aber welche Geschichte steckt hinter dem Bild?

Wie das Onlineportal buffed.de berichtete, haben die sechs Freunde in den vergangenen fünf Jahren zusammen die virtuellen Welten der verschiedensten Online-Games unsicher gemacht, ein reales Treffen der leidenschaftlichen Zocker kam jedoch erst durch ein trauriges Ereignis zustande: Der Mann in der Mitte, Joe, ist an Knochenkrebs erkrankt. Bevor den Jungs die Zeit aufgrund Joes Krankheit abläuft, haben sie nun beschlossen, die geplante Zusammenkunft nicht weiter aufzuschieben. Gegenüber BBC verrieten sie, dass sich das Treffen überhaupt nicht wie das erste angefühlt habe - immerhin hat die Gruppe auch jahrelang Onlineabenteuer bestritten!

Eine bewegende Geschichte wie wir finden - und ein Ereignis, das zeigt wie stark Videospiele eine Gemeinschaft zusammenschweißen können.