Im Konsolenmarkt ist die 4K-Auflösung auf dem Vormarsch: Mit der PlayStation 4 Pro und der Xbox One X können Besitzer schon jetzt zum Teil native 4K-Spiele erleben. Auf dem PC hingegen ist die Ultra-HD-Auflösung nur für wenige Spieler interessant genug.

Forza Horizon 4 ist sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole in 4K spielbar:

Dies deutet zumindest die Hardware-Umfrage von Steam an. Regelmäßig veröffentlicht Valve als Betreiber der Downloadplattform aktuelle Statistiken, die einen Einblick in die Hardware der zahlreichen Nutzer geben. Neben Grafikkarten- und Prozessorverteilung lässt sich hier zusätzlich einsehen, welche Monitorauflösung am liebsten genutzt wird.

Unangefochten an der Spitze ist weiterhin die Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Mit 62 Prozent kommt sie bei über der Hälfte der Steam-Nutzer zum Einsatz. Ganz anders sieht es hingegen bei 4K aus: Lediglich 1,32 Prozent verwenden 3840x2160 Pixel.

4K spielt offenbar am PC weniger die Rolle, als es manchmal den Anschein hat. Ein Grund könnte sein, dass die meisten Nutzer technisch dazu eher nicht in der Lage sind. Die meistverwendete Grafikkarte unter allen Nutzern ist die Nvidia GeForce GTX 1060, die für 1080p- und 1440p-Auflösungen gedacht ist. High-End-Grafikkarten wie die Nvidia GeForce GTX 1080 Ti sind wiederum nur bei 1,49 Prozent aller Nutzer vorhanden.

Doch nicht nur die Grafikkarte ist entscheidend. Schließlich benötigt es für eine native 4K-Wiedergabe auch einen entsprechenden teuren Monitor. Anders gesagt: Ultra-HD hat am PC noch einen langen Weg vor sich.