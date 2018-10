Red Dead Redemption 2: Für 9,99 Euro bei Gamestop

Die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 steht kurz bevor - bei Gamestop gibt es aus diesem Anlass die "9.99er"-Aktion, durch welche ihr das Spiel für nur 9,99 Euro erwerben könnt. Doch was genau müsst ihr dafür tun?

Red Dead Redemption 2 wartet mit vielen Neuerungen auf - in diesem Video werden die wichtigsten Gameplay-Features erklärt:

Bis zum 21. Oktober könnt ihr das Spiel in einem der 260 Gamestopfilialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz für 9,99 Euro vorbestellen. Um an dieser Aktion teilzunehmen, müsst ihr lediglich zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste bei Gamestop abgeben und eine Zuzahlung von 9,99 Euro leisten - dafür bekommt ihr dann die Standard-Version von Rockstars neuem Westernabenteuer.

Das Spiel könnt ihr dann am Releasetag, den 26. Oktober 2018, im entsprechenden Gamestop-Store abholen. Die "9.99er"-Aktion ist nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar, gilt nur auf die Standard-Edition des Spiels und auch nur solange der Vorrat reicht. Falls ihr das Spiel also noch nicht vorbestellt habt, könnt ihr euch durch diese Aktion ein günstiges Exemplar sichern.

Was haltet ihr von dem Angebot? Werdet ihr Red Dead Redemption 2 im Rahmen der "9.99er"-Aktion vorbestellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!