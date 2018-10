Wolltet ihr schon immer mal die Interessen eines Überwachungsstaates vertreten? Auf Steam könnt ihr euch die Simulation Orwell des deutschen Entwicklers Osmotic Studios derzeit kostenlos sichern.

Steigt ein in das Sicherheitsprogramm der Regierung und helft dem Staat die Schuldigen eines Terroranschlags zu ermitteln. Durchsucht das Internet nach verräterischen Kommentaren, hört Telefonate mit und schnüffelt in den privaten Dateien fremder Personen herum. Welche eurer gesammelten Informationen gebt ihr an eure Auftraggeber weiter? Eure Entscheidungen beeinflussen das zukünftige Leben wohlmöglich unschuldiger Menschen.

Orwell steckt euch in eine moralisch fragwürdige Zwickmühle, in der ihr vor allem mit den negativen Aspekten eines Überwachungsstaats konfrontiert werdet. Eine verdächtige Nachricht im Internet und ein falsches Wort bei einem Telefonat können, aus dem Zusammenhang gerissen, ernste Folgen für verdächtige Personen nach sich ziehen. Mehr zu Orwell erfahrt ihr übrigens auch im Special: "Die brutale Realtität - Spiele, die euch mit harten Tatsachen konfrontieren".

Fügt ihr das Spiel kostenlos eurer Steam-Bibliothek hinzu, könnt ihr es für immer behalten. Wenn euch das Spielkonzept gefällt, könnt ihr auch einen Blick auf den Nachfolger Orwell - Ignorance is Strength werfen. Das Spiel befindet sich bis zum 8. Oktober mit 40 Prozent Rabatt im Angebot.

Wollt ihr Orwell kostenlos abstauben, müsst ihr euch beeilen. Das Angebot endet noch heute im Laufe des Tages. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr regelmäßig kostenlose Videospiele bekommt, werft einen Blick auf die Bilderstrecke.