Diese Woche Freitag erscheint Assassin's Creed - Odyssey. Die "Amazon Prime"-Kunden unter euch können sich allerdings vor dem offiziellen Release noch kostenlose Inhalte sichern. Doch um welche Inhalte handelt es sich dabei genau und wie könnt ihr euch diese sichern?

In Assassin's Creed - Odyssey könnt ihr erstmals zwischen einer männlichen und einer weiblichen Hauptfigur wählen

Wie das Onlineportal gamespot.com berichtete, könnt ihr euch vor der Veröffentlichung von Assassin's Creed - Odyssee kostenlose Inhalte sichern. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch auf der Twitch-Homepage einzuloggen. Dies ist mit einem Amazon-Konto möglich. "Amazon Prime"-Kunden können Twitch Prime anschließend für 30-Tage kostenlos testen - dann steht den kostenlosen Inhalten nichts mehr im Weg: Das von Twitch bereitsgestellte "Aegean Pirate Pack" beinhaltet ein seltenes Rüstungsset, eine Piratenschiff-Skin, ein Piraten-Crew-Theme für eure virtuellen Mitstreiter auf See und ein Atoll-Pferde-Reittier.

Neben diesen Goodies stehen euch auch weitere kostenlose Inhalte zur Verfügung: Der Streamingdienst bietet euch auch weitere kostenlosen Inhalten für Playerunknown's Battleground, Overwatch und Rainbow Six - Siege an. Obendrein bekommt ihr als Prime-Mitglied auch noch vier kostenlose Spiele in diesem Monat. Falls ihr euch die kostenlosen Inhalte also noch nicht gesichert habt, solltet ihr dies umgehend nachholen, denn das Aegean Pirate Pack ist nur noch heute verfügbar. Morgen, am 5. Oktober 2018, erscheint bereits Assassin's Creed - Odyssey für den PC, PS4 und Xbox One.

Was haltet ihr von den kostenlosen Inhalten? Werdet ihr auch die Inhalte sichern? Oder hättet ihr euch lieber andere Inahlte gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!