Anfang November startet die Blizzcon - Blizzards alljährliche Messe, auf welcher der Publisher zeigt, was er für das kommende Jahr in der Hand hat. Neben Neuigkeiten zu den üblichen Verdächtigen Overwatch, World of Warcraft und Hearthstone soll es auch eine Pressekonferenz über die Zukunft von Diablo geben.

Hier wurde bereits angekündigt, dass es eine Menge Projekte in der Welt von Diablo geplant sind:

Der Kalender für die Blizzcon ist online, und darin findet ihr zwei Veranstaltungen, die besonders für die Diablo-Fans unter euch interessant sind. So findet am Freitag, den 2. November die Veranstaltung Diablo: What’s Next statt.

"Join the Diablo team as they discuss of what's in store for the heroes of Sanctuary." Seid dabei, wenn das Diablo-Team darüber spricht, was sie für die Zukunft der Helden von Sanktuario geplant haben.

Das soll aber nicht die einzige Veranstaltung mit Diablo-Bezug sein. Am Sonntag den 4. November findet ein "Frage-Antwort"-Runde unter dem Namen Diablo: World and Q&A statt.

"Join the Diablo developers as they explore the world of Sanctuary, then stay awhile and listen as the team answers your questions" Erkundet zusammen mit den Diablo-Entwicklern die Welt Sanktuario, dann bleibt ein Weilchen und hört zu, wenn das Team eure Fragen beantwortet.

Ihr könnt also wirklich gespannt sein, denn auch wenn noch nicht klar ist, was genau in den Veranstaltungen besprochen wird, gibt es auf jeden Fall Neuigkeiten zum beliebten Hack and Slay. Was würdet ihr euch für die Zukunft der Diablo-Reihe wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!