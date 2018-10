Gerade erst könnt ihr euch die neuen kostenlosen "PlayStation Plus"-Spiele für den Oktober runterladen. Doch durch einen Fehler von PlayStation sind nun schon zwei der Spiele bekannt, die im November kostenlos sein werden.

Das sind die kostenlosen Spiele im Oktober:

Auf einer Seite direkt von PlayStation selbst ist erkennbar, dass zwei der kostenlosen "PlayStation Plus"-Spiele für den November schon jetzt feststehen: Bulletstorm - Full Clip Edition und Yakuza - Kiwami. Dabei kann es sich eigentlich nur um einen Fehler seitens Sony handeln, denn so früh wollten diese ihre Spiele sicherlich noch nicht enthüllen.

Die PlayStation-Seite sieht jedoch nicht aus, wie die übliche Webpage von Sony. Doch User des amerikanischen Forums Resetera haben festgestellt, dass es sich um die Seitenansicht des Web-Browsers handelt, den ihr über eure PlayStation 4 direkt aufrufen könnt.

Yakuza Kiwami - eines der kostenlosen Spiele:

Während es sich bei Yakuza Kiwami um ein "Open World"-Spiel handelt, das in Japan spielt, ist Bulletstorm - Full Clip Edition ein rasanter Shooter. Zwei Spiele für sehr unterschiedliche Geschmäcker also. Offiziell bestätigt werden diese aber wohl erst Ende Oktober. Auch können wir nicht 100 Prozentig bestätigen, dass diese Spiele echt sind. Doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.

Was haltet ihr denn von diesen Spielen? Seid ihr zufrieden, oder könnt ihr mit den Titel so gar nichts anfangen? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare, wir sind gespannt.