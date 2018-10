Amazon ist dafür bekannt diverse Vorbestelleraktionen anzubieten, die euch neben Ingame-Inhalten hin und wieder ein schickes exklusives Steelbook oder ähnliche Extras bieten. Auch ist durchaus immer wieder ein Schnäppchen in der Masse des Angebots zu finden. Nun haben wir einige Angebote zusammengetragen, die ihr euch einmal genauer anschauen solltet.

Red Dead Redemption 2 erscheint in wenigen Wochen - hier könnt ihr bereits ein paar Gameplay-Szenen sehen!

Bei den vorbestellbaren Neuerscheinungen findet ihr unter anderem ein Amazon-exklusives Steelbook zu Resident Evil 2 - 100% UNCUT (14,99 Euro).

Zudem gibt es ein PS4-Konsolenbundle inklusive Red Dead Redemption 2, sowohl in einer "PlayStation 4 Pro"-Version (449,00 Euro) als auch in der normalen Variante (379,00 Euro).

Für die Rollenspieler unter euch gibt es außerdem mit Tales of Vesperia einen weiteren Ableger der bekannten "Tales"-Reihe in einer Definitive Edition (PS4/Xbox One: 39,99 Euro; Switch: 49,99 Euro), welche mehr Inhalte umfasst, als die reguläre Edition des Spiels.

Auch die bisher erschienen Spiele warten mit einigen Krachern auf: Hier findet ihr unter anderem Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske für die PS4 (11,33 Euro).

Auch Spiele unter 10 Euro befinden sich im Angebot: hier werdet ihr mit den Titeln Mirror's Edge Catalyst (8,01 Euro) für die Xbox und Call of Duty - Infinite Warfare (8,99 Euro) für die PlayStation fündig.

Für die Nintendo-Anhänger unter euch gibt es außerdem das NES Classic Mini (54,99 Euro) und das SNES Classic Mini (79,99 Euro) für einen schmalen Kurs. Die beiden Konsolen verfügen bereits über zahlreiche integrierte Spiele, diese müsst ihr also nicht seperat erwerben.

Wie gefällt euch das aktuelle Angebot auf Amazon? Werdet ihr bei dem einen oder anderen Artikel zuschlagen? Oder seid ihr spieletechnisch aktuell gut versorgt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!