Quelle: twitter.com, @TESRSkywind

Skywind, die sich aktuell noch in der Entwicklung befindliche Total Conversion zu The Elder Scrolls 5 - Skyrim, soll euch schon bald zurück in die Welt des dritten Ablegers der Rollenspiel-Reihe, nämlich The Elder Scrolls 3 - Morrowind bringen. Nun ist ein neuer Trailer des Projekts erschienen.

Hier ist der aktuelle Trailer zu Skywind:

Der rund anderthalbminütige Einblick in die Morrowind-Mod zeigt den riesigen Vulkan "Red Mountain" und das Umland. Die Vertonung des Trailers lässt auf eine ähnlich qualitativ hochwertige und professionelle Synchronisation wie in den bereits erschienen Total Conversions der "Elder Scrolls"-Reihe Nehrim und Enderal schließen.

Viel mehr möchten die Hobbyentwickler der Mod allerdings noch nicht verraten. Wann genau Skywind erscheinen soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Ende des Trailers lässt allerdings darauf schließen, dass eine Veröffentlichung wohl nicht in allzu weiter Ferne liegt.

