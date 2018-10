Fast zwölf Jahre ist es inzwischen alt, das PlayStation Network. Seit dem Start von Sonys Online-Dienst im Jahr 2006 sind Millionen von Menschen und ihre Geschmäcker gereift – und mit ihnen potenziell auch der Wunsch, den mittlerweile vielleicht jahrealten Nutzernamen einer Verjüngungskur zu unterziehen. Fürchtet euch nicht, ihr D4rkl0rd_Xs dieser Welt, Hilfe ist möglicherweise bereits auf dem Weg.

Sehenswert: der Trailer zum „Cloud Gaming“-Service PlayStation Now

Immer wieder und zuletzt Anfang des aktuellen Jahres tauchten Gerüchte auf, Sony werde seinen Usern bald die Möglichkeit geben, ihr Online-Pseudonym zu ändern. Doch geschehen ist bislang nichts. Nun will die englischsprachige Webseite Kotaku allerdings aus gleich drei verschiedenen Quellen erfahren haben, dass Sony ein entsprechendes Feature vorbereitet und in Bälde einführen will.

Bei den drei anonymen Quellen handelt es sich offenbar um Menschen aus verschiedenen Spielestudios, die in den vergangenen Monaten angeblich damit beschäftigt waren, ihre Spiele mit entsprechenden Einstellungen sowie Bugfixes auszustatten und auf Sonys Pläne vorzubereiten. Von einer vierten Person will Kotaku sogar ein Foto erhalten haben, das ein PSN-Profil mit der Option „edit username“ („Nutzernamen bearbeiten“) zeigen soll.

Ob und wann ihr konkret die Möglichkeit erhalten werdet, euren Nutzernamen im PlayStation Network zu ändern, ist nach wie vor unklar. Die anonymen Entwickler sprechen von einem nicht unkomplizierten Eingriff in die ID-Struktur des PSN beziehungsweise älterer Multiplayer-Spiele.