Schon im September fanden wir Anhaltszeichen dafür, dass ihr auf der MAG das seltene Ausrufezeichen Icognito in Pokémon Go fangen könnt. Wie ihr auf dem Screenshot über diesen Zeilen seht, hat sich unsere Vermutung jetzt bewahrheitet.

Erst letztens wurde das neue Pokémon Meltan vorgestellt:

Wie immer wenn Entwickler Niantic auf einer Messe ist, gibt es gute Nachrichten für "Pokémon Go"-Spieler. So auch für die Besucher der MAG, die heute in Erfurt startet. Dort habt ihr nämlich die Chance, dass seltene Ausrufezeichen Icognito zu fangen. (Die MAG, kurz für "Magnology", ist eine Community-Convention für Games, Influencer, Manga, Cosplay, Comic und Anime).

Dass ihr die verschiedenen Arten von Icognitos auf Messen fangen könnt, ist keine Seltenheit. So konntet ihr beispielsweise schon während der gamescom 2018 die Typen G, A, M, E, S, C, und O fangen. Da die Buchstaben M, A und G bereits darin vorkommen, hat sich Niantic für die MAG also noch etwas Besonderes überlegt – das Ausrufezeichen.

Bis zum Sonntag, den 7. Oktober findet die MAG noch in Erfurt statt. Wenn ihr also passionierte „Pokémon Go“-Spieler seid, solltet ihr die Chance nutzen, um eines der seltensten Pokémon im Spiel zu fangen.

Habt ihr schon Karten für die MAG? Ist das seltene Icognito für euch ein Grund die Messe zu besuchen? Welche Icognitos fehlen euch noch zum vollen Satz? Schreibt es uns in die Kommentare!