Neue Details zum Plot der "Monster Hunter"-Verfilmung sind ans Licht gekommen. Fans des Monsterjäger-Abenteuers zeigten sich bereits von der ursprünglich geplanten Story wenig angetan. Der neue Plot könnte nur wenig daran ändern.

Das ist der neueste Ableger der 'Monster Hunter'-Reihe:

Wie bereits im Mai dieses Jahres bekannt wurde, ist W.S. Anderson der Regisseur der Capcom-Verfilmung. Auch seine Ehefrau, die bekannte Schauspielerin Mila Jovovich, ist mit an Bord und wird voraussichtlich eine wichtige Rolle im Film übernehmen.

Wie die englischsprachige Webseite Hollywood Reporter berichtet, sind neue Details zum Plot des "Monster Hunter"-Films bekannt geworden. Mila Jovovich soll in die Rolle der Anführerin einer UN-Militär-Truppe namens Artemis schlüpfen und in eine von Monstern bevölkerte Dimension reisen. Dort trifft sie auf einen Jäger, der von dem aus Martial-Arts-Filmen bekannten Schauspieler Tony Jaa verkörpert wird. Um die Erde davon zu bewahren, von den Monstern in Schutt und Asche gelegt zu werden, schließen die Artemis-Anführerin und der Jäger ein Bündnis.

So viel zur vermeintlichen Story. Die Tatsache, dass in den "Monster Hunter"-Spielen keine unterschiedlichen Dimensionen Erwähnung finden und unsere Welt demzufolge auch nicht existiert, dürfte bei vielen Fans Besorgnis auslösen.

Bereits der ursprüngliche Plot, bei dem ein gewöhnlicher Mann herausfindet, dass er von Monsterjägern abstammt, und deshalb in die Welt seiner Ahnen reist, sorgte für reichlich Aufregung. Dieser Plot wurde vor allem auf Foren wie Reddit heftig kritisiert. So äußerten einige Spieler den Wunsch nach einer traditionellen "Monster Hunter"-Story, während andere den Film bereits als einen Flop abstempeln.

Was sagt ihr zum neuen Plot der "Monster Hunter"-Verfilmung? In den Videospielen nahm die Story bisher eine eher unbedeutende Rolle ein. Spielt sie in dem geplanten Film dennoch eine große Rolle für euch oder freut ihr euch einfach auf actionreiche Szenen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!