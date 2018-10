Shadow Of The Tomb Raider: Erster DLC mit Koop-Modus angekündigt!

Endlich ist es soweit! Ab dem 13. November gibt's den ersten von insgesamt sieben (!) DLCs für Shadow Of The Tomb Raider. Unter dem Namen "Die Schmiede" wird der DLC für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.

Doch worum geht's? Lara muss sich der mit Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter stellen und enthüllt dabei weitere Geheimnisse von Kuwaq Yaku. Doch damit nicht genug: Die Heldin musss eine längst in den Flammen verschollen geglaubte Gefahr überwinden und das Vermächtnis eines alten Freundes erfüllen. Viel zu tun für die Dame!

Shadow Of The Tomb Raider besticht durch seine geheimnisvolle Atmosphäre:

"Die Schmiede" erhaltet ihr auch als Teil des Season Passes. Der DLC ist ein komplett neues Abenteuer, welches ihr im Koop- oder Singleplayer-Modus spielen könnt. Ja, ihr habt richtig gehört: Endlich ist der Koop-Modus für euch spielbar!

Die sechs weiteren DLCs, die folgen werden, bieten euch außerdem viele neue Inhalte, Herausforderungsgräber, Waffen, Outfits, Punkteangriff- und Zeitangriff-Modi sowie zahlreiche neue Geschichten.

Diejenigen unter euch, die "Die Schmiede" abschließen, werden außerdem reich belohnt! Dann erhaltet ihr nämlich die Grenadier-Fähigkeit, das Sandmann-Outfit und die Waffe "Stummer Ritter".

Im Hauptspiel hat Lara bereits zahlreiche Gräber erkundet, sich den Gefahren des Dschungels gestellt und gegen Trinity für das Schicksal der Menschheit gekämpft. Durch die sieben neuen DLCs wird Laras Welt um zahlreiche Gräber und Herausforderungen in der Stadt Paititi erweitert.

Damit heißt es also: Ran an die Bouletten! Der DLC kann übrigens nicht nur mit dem Season Pass, sondern auch seperat erhalten werden. Für alle, die den Koop-Modus sehnlichst erwartet haben, also ein absolutes Muss. Worauf freut ihr euch beim neuen DLC am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!