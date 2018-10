Der Blizzard-Shop hat schon viele Sammelgegenstände für die Fans diverser Spiele zu bieten. Der Neuzugang ist aber nun ein putziger Roboter aus Overwatch. Richtig, "Snowball" wird als coole fliegende Figur auch bald schon in euren vier Wänden stehen. Zumindest, wenn ihr gewillt seid, den hohen Preis für den treuen Begleiter zu zahlen.

Auf Twitter zeigte Blizzard ein Video von der neuen Figur. Sie besitzt ein LED-Display, das diverse Animationen mit sich bringen wird. Das Haupt-Feature ist aber, dass Snowball über seiner Station fliegen wird. Dank einiger starker Magneten dreht er sich munter im Kreis. So, wie er es auch in Overwatch macht, wenn er mit Heldin Mei auf das Schlachtfeld fliegt.

Jedoch hat das Ganze auch seinen Preis. 175 Dollar verlangt Blizzard für die putzige Figur. Ein Preis, den vermutlich nur hartgesottene Fans der Heldin Mei bezahlen werden. Was ihr von dem Sammelobjekt zu Overwatch haltet, verratet ihr uns am besten in den Kommentaren.