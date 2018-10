Wochenlang mussten Fans von Telltales The Walking Dead - The Final Season stark sein. Jetzt könnte die Zeit des Bangens endlich ein Ende gefunden haben: Skybound Games soll die weitere Entwicklung des Zombie-Adventures übernehmen.

Das erwartet euch in The Walking Dead - The Final Season:

Nachdem vor einigen Wochen bekannt wurde, dass Entwicklerstudio Telltale Games seine Pforten schließt, war unklar, ob die Fans von The Walking Dead - The Final Season Episoden 3 und 4 je zu Gesicht bekommen werden. Wie die Entwickler später verkündeten, hätten mehrere "potentielle Partner" ihr Interesse bekundet, an den letzten beiden Episoden zu arbeiten und die Staffel damit abzuschließen.

Jetzt steht endlich fest, wer die Entwicklung übernehmen soll - ein Unternehmen, das von "The Walking Dead"-Erfinder Robert Kirkman höchstpersönlich gegründet wurde: Skybound Games.

We’re SO happy to announce that we’ve reached a deal with @telltalegames that will allow Skybound to continue #TheWalkingDead: The Final Season! Let’s wrap up Clem’s story right! More details to come soon. pic.twitter.com/ShyREw65iq — Skybound Games (@skyboundgames) 7. Oktober 2018

"Wir sind SO froh, euch mitteilen zu dürfen, dass wir einen Deal mit Telltale Games abgeschlossen haben, der Skybound erlaubt The Walking Dead - The Final Season fortzusetzen! Lasst uns Clems Story richtig zu Ende bringen! Mehr Details folgen in Kürze", teilt das Unternehmen via Twitter mit.

Damit müssen Fans wohl nicht länger um die Zukunft der Staffel besorgt sein. Wie die englischsprachige Webseite IGN berichtet, soll Skybound Games außerdem mit ehemaligen Entwicklern von Telltale zusammenarbeiten. Damit dürfte die Entwicklung des Spiels in die richtigen Hände gefallen sein.

Ob die letzten beiden Episoden von The Walking Dead - The Final Season an den ursprünglich geplanten Veröffentlichungsterminen erscheinen werden, ist bislang unklar. Relativ fest steht jedoch, dass Clementines Geschichte zu Ende erzählt wird.