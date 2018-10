Wer dachte, Hühner seien harmlose und friedfertige Tiere, der täuscht sich - zumindest, wenn es um die gefiederten Wesen aus Assassin's Creed - Odyssey geht. Diese sorgen nämlich aufgrund ihres extrem aggressiven Verhaltens derzeit für ordentlich Aufsehen im Netz.

Assassin's Creed - Odyssey lässt dem Spieler viele Entscheidungsfreiheiten:

Das Problem mit den Hühnern scheint die "Assassin's Creed"-Spieler sehr zu beschäftigen. Offenbar gehen die Hühner euren griechischen Recken teils sehr rabiat an und haben bereits für viel Verwirrung gesorgt - ein ähnliches Problem ereilte bereits die Spieler von Far Cry 5. Seit einigen Tagen tauschen sich die Spieler in dem Reddit-Thread "What's the chickens' problem in Odyssey?" über ihre Erfahrungen im Umgang mit den Hühnern der virtuellen Antike aus. Das "Hühnerproblem" scheint also weitaus gefährlicher zu sein, als es zunächst scheint.

Der User "FurLinedKettle" postete sein persönliches Erlebnis, wie die Hühner plötzlich seinen Bildschirmtod herbeiführten:

"Ich bin tatsächlich durch eine Gruppe von Hühnern zu Tode gekommen. Ich bin aus einem Lager geflüchtet, welches für mein Level noch zu hoch war und konnte mir nicht erklären, warum ich mich immer noch im Kampf befand. Dann sah ich plötzlich die Levelanzeige über den Hühnern und war so überrascht, dass ich es nur schaffte, einen Angriff zu blocken, bevor der Rest der Vögel mich überwältigte. Ein potenzieller griechischer Held wurde auf einem Fischmarkt zu Tode gehackt."

Andere Berichte wie der des Users "slicehunter" erzählen, dass die Hühner sogar mitunter zu Verschwörern innerhalb einer Quest gehören würden. Anscheinend habe er eine bestimmte Aufgabe nur abschließen können, als er auch ein Huhn niederstreckte, welches ihn angegriffen habe. Warum die Hühner sich so aggressiv verhalten, kann jedoch niemand genau erklären. Vermutungen der Spieler legen allerdings nahe, dass es sich hierbei eine Anspielung auf das "Zelda"-Franchise handeln könne: Wenn der Spieler in einem "Zelda"-Ableger versucht, ein Huhn zu töten, wird dieser nach kurzer Zeit von einer aus dem Nichts auftauchenden Hühnerschar attackiert.

Zudem kusiert eine weitere Theorie, welche besagt, dass die virtuellen Hühner in Wahrheit persische Agenten seien, welche Griechenland unterwandern wollen würden. Der antike Dramatiker Aristophanes bezeichnete die Hühner bereits als "den persischen Vogel", diese Vermutung ist also nicht komplett an den Haaren - oder vielleicht besser gesagt an den Federn - herbeigezogen. Andere Spieler vermuten eine ganz natürliche und realistische Darstellung der gefiederten Tiere, welche in Gefangenschaft so aggressiv agieren würden. Aber ganz egal, was Ubisoft sich hierbei gedacht hat: Lustig ist dieses Phänomen allemal!

Was haltet ihr eigentlich von dem aktuellen "Assassin's Creed"-Ableger? Wurdet ihr ebenfalls bereits Opfer der aggressiven Hühnern? Lasst es uns in den Kommetaren wissen!