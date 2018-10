Haltet eure Taschentücher bereit, denn kürzlich hat Rockstar wieder einmal bewiesen, wie großherzig seine Mitarbeiter sind.

Der amerikanische Computerspielpublisher ist bekannt durch Games wie GTA, Red Dead Redemption oder Max Payne. Somit ist es nicht verwunderlich, dass dahinter auch jede Menge Fans stehen, die es kaum erwarten können, neue Infos zu ihren Lieblingsgames zu erhalten.

Umso beeindruckender ist es also, dass Rockstar Games sich auch um einzelne Zuwendungen seiner Fans über die sozialen Medien kümmert.

Red Dead Redemption 2 lässt Gamerherzen höher schlagen

Der Niederländer Jurian leidet an einer extrem seltenen Krankheit namens Neurofibromatose Typ 2. In den Niederlanden leiden lediglich 400 Menschen an dieser erblichen Tumorkrankheit. Schon seit 2004 kämpfte Jurian gegen diese Krankheit an und ist nun in dem letzten Stadium angelangt, wo er leider nur noch wenige Wochen zu leben hat.

Da Jurian begeistert auf Red Dead Redemption 2 wartete, beschloss sein Vater, sich an die niederländische Rockstar Group zu wenden. Denn keiner weiß, ob er den Zeitpunkt des Erscheinens am 26. Oktober noch miterleben kann.

Und Rockstar Games machte es möglich! Innerhalb einer Woche sendeten sie zwei Mitarbeiter mit dem Spiel vorbei, die Jurian einen Abend lang zocken ließen.

Obwohl das Spiel leider wieder mitgenommen wurde, ließ Rockstar Games das Spiel in einem frühen Stadium von Jurian zocken. Und dabei behält Rockstar Games seine Spiele vor Veröffentlichung sonst gut unter Verschluss.

Jurian beschloß daraufhin, sich über Facebook an die Öffentlichkeit zu wenden. Denn er will, dass alle erfahren, dass Rockstar ihm diesen Herzenswunsch erfüllt hat.

Wir freuen uns mit Jurian und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die kommende Zeit.

Rockstar hat gezeigt, dass das Unternehmen sich trotz seiner Größe auch um die Wünsche einzelner Fans kümmert. Was sind eure positiven Erfahrungen, die ihr mit Mitarbeitern von Spielepublishern gemacht habt? Schreibt's in die Kommentare!