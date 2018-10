Auf dem offiziellen Twitter-Account Soul Calibur durfte die Community über das Aussehen, die Ausrüstung und die Moves eines selbsterstellten "Soul Calibur 6"-Charakters abstimmen. Das Ergebnis ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich.

In dem Beat'em Up Soul Calibur 6 seid ihr nicht auf die Auswahl eines vordefinierten Charakters begrenzt, sondern könnt einen Kämpfer nach eigenen Vorstellungen kreieren. Bestimmt sein Aussehen, seine Rüstung und Waffen und seinen Kampfstil, ganz nach euren individuellen Wünschen.

Doch was geschieht, wenn man der Community per Abstimmung größtenteils freie Hand bei der Erstellung eines Charakters lässt? Diese Frage beantwortete kürzlich der "Soul Calibur"-Twitter-Account mit folgendem Video:

BEHOLD the SOULCALIBUR fan made Wizard Lizard in action! Our epic community creation shows off his moves, weapons, and gear chosen with your votes around the world.



Soon it will be your turn to create your own epic warrior! Pre-order #SOULCALIBURVI today! pic.twitter.com/tol9UfKpci