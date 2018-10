Fortnite hat ihn berühmt gemacht: Tyler Blevins aka Ninja ist seit gut einem Jahr der wohl bekannteste Streamer auf Twitch, welcher regelmäßig neue Rekode aufstellt. Rundum zufrieden ist der 27-Jährige aber nicht: Von Entwickler Epic Games fühlt er sich ein Stück weit vernachlässigt.

Mit dem Hype um den "Battle Royale"-Modus von Fortnite ging auch die Erfolgswelle von Ninja los. Heute zählt er über 10 Millionen Follower und streamt nahezu täglich mehrere Stunden. Laut eigenen Aussagen habe er auf seinen Kanälen über 1,5 Milliarden Zuschauer erreicht, aber eine Sonderbehandlung hätte es von Epic Games bislang noch nicht gegeben.

Der Entwickler verzichtet hingegen bewusst darauf, nur einen bestimmten Streamer prominent in den Vordergrund zu stellen. Stattdessen bewirbt das Studio über den Twitter-Account regelmäßig verschiedene Streamer, wie etwa zuletzt am 2. Oktober:

Looking for a fun, laid-back #Fortnite stream? We've got you covered!



Drop in to @LusidreamTV's stream now for a chill time https://t.co/CbGyP8d7n8