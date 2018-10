2019 werden sie es wieder tun! Die MAG-Veranstalter haben bereits angekündigt, dass die Messe kommendes Jahr wieder nach Erfurt kommen wird.

Denn die neue Spiele- und Manga-Messe hat am vergangenen Wochenende sage und schreibe 10.000 Besucher nach Erfurt angezogen.

Von Freitag bis Sonntag konnten die Besucher in die Computer- und Spielwelt abtauchen und darüber hinaus sich über die japanische Welt austauschen. Dieser Mix der Games- und japanischen Kultur kam bei den Besuchern sehr gut an.

Cosplay, Games und Prominenz: Für jeden war etwas dabei!

Auf knapp 9.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche hatten sich 117 Aussteller positioniert. Mit dabei waren Nintendo, Daedalic Entertainment und zahlreiche weitere.

Allerdings gab es auch genügend Fan-Artikel für die Manga- und Anime-Szene. Fans wurden außerdem mit Vorträgen, Workshops und zahlreichen Cosplays beglückt.

Ein besonders cooles Event war außerdem das Fangen besonders seltener Pokemon - Danke dafür, Niantic!

So eine große neue Messe konnte auch mit einigen namhaften Youtubern wie PietSmiet, iBlali, Paluten, Ninotaku oder den Rocket Beans aufwarten. Diese nahmen sich auch genügend Zeit für ihre Fans.

Für das kommende Jahr gibt es zwar noch keinen festen Termin der MAG, jedoch zeigten sich nicht nur die Besucher und die Aussteller begeistert: Selbst Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow konnte die Messe nur loben!

Die Lage der Messe in Mitteldeutschland hat ohne Zweifel ihre Vorteile. Werdet ihr im kommenden Jahr mit dabei sein? Was wünscht ihr euch am meisten von der Messe? Schreibt es uns in den Kommentaren!