Capcom hat nun eine Deluxe Edition zu dem bald erscheinenden Resident Evil 2 angekündigt. Doch mit welchen Inhalten wartet der Entwickler für die Neuauflage des Horrorklassikers auf?

Mit den beiden Protagonisten Claire und Leon erlebt ihr die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven:

Wie die Kollegen von vgchartz.com berichteten, soll die Deluxe Edition mehrere Kostüme für die Protagonisten beinhalten: Claire bekommt ein "Elza Walker"-, "Military"- und "Noir"-Kostüm spendiert, während sich Leon ebenfalls über ein "Noir"-Outfit sowie ein "Arklay Sherrif"-Kostüm freut. Zusätzlich zu diesen optischen Goodies reiht sich außerdem die “Albert Model Samurai Edge”-Pistole in euer Waffenarsenal ein und ihr bekommt die Möglichkeit per "Retro Soundtrack Swap" die Soundeffekte des Originalspiels zu hören.

Die Deluxe Edition soll 69,99 US-Dollar kosten. Hierzulande - sofern auch in Europa ein Release dieser Ausgabe geplant ist - ist also aller Voraussicht nach mit einem Preis von 69,99 Euro zu rechnen. Erscheinen soll das Remake zu Resident Evil 2 am 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Was haltet ihr von den Inhalten der Deluxe Edition? Habt ihr das "Resident Evil 2"-Remake bereits vorbestellt oder genügt euch das Originalspiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!