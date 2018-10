Assassin's Creed - Odyssey ist seit dem 5. Oktober erhältlich und erweist sich schon jetzt als beliebtestes Videospiel der "Assassin's Creed"-Reihe auf Steam. Das Action-Adventure kann dort rund 33 Prozent mehr Spieler für sich gewinnen als sein direkter Vorgänger.

Diese Abenteuer erwarten euch im antiken Griechenland:

Die "Assassin's Creed"-Reihe hatte vor einigen Jahren noch mit einem gewaltigen Problem zu kämpfen: Sowohl Spieler als auch Kritiker zeigten sich vom alljährlich stark ähnlichen Spielkonzept übersättigt. Am Kampfsystem wurde von Ableger zu Ableger nur wenig geändert. Zudem hatten einige Teile, wie Assassin's Creed - Unity, mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen. Das schlug sich nach Berichten der englischsprachigen Webseite GitHyp auch auf die Spielerzahlen auf Steam nieder.

Lange Zeit über galt Assassin's Creed 4 - Black Flag unter den Fans als das beliebteste Abenteuer Reihe, wie GitHyp weiter berichtet. Ein Schiff, das mit Upgrades verbessert werden konnte und spannende Seeschlachten lieferten zum damaligen Zeitpunkt ausreichend gelungene Neuerungen. In Sachen Spielerzahlen auf Steam stellte es Nachfolger wie Assassin's Creed - Rogue, Unity und Assassin's Creed - Syndicate in den Schatten. Rund 16.000 Spieler wollten auf Steam als Kapitän der Jackdaw in See stechen.

Nachdem Assassin's Creed - Syndicate nicht den von Ubisoft erwarteten Erfolg erzielen konnte, entschied sich der Herausgeber und Entwickler für eine Pause - mit Erfolg: Assassin's Creed - Origins wurde etwa zwei Jahre später, am 27. Oktober 2017, veröffentlicht und brachte neben einem frischen Schauplatz ein überarbeitetes Kampfsystem und Rollenspielelemente mit sich. 41.000 Spieler konnte Origins zu seinen Bestzeiten vor die Monitore locken.

Ein Jahr später wurde kürzlich Assassin's Creed - Odyssey veröffentlicht, das ebenfalls einige Neuerungen mit sich bringt, wie ihr auch im Test: "Assassin's Creed - Odyssey - Das ist Spaß-ta!" nachlesen könnt. Nicht nur spielen Seeschlachten wieder eine elementare Rolle, auch die riesige Karte weiß zu überzeugen und lädt zu Erkundungen ein. Das neue Assassinen-Epos schafft sich mit bis zu 62.000 gleichzeitig aktiven Spielern die bislang größte Spielerbasis auf Steam.

Assassin's Creed - Odyssey wurde am 5. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Was haltet ihr vom neuesten Ableger der Reihe? Konnten euch die Neuerungen und das Setting überzeugen oder vermisst ihr das ursprüngliche Spielkonzept? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare!