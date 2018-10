Bisher gab es nur grobe Informationen über die Karte von Fallout 76, nun könnt ihr sie endlich im Überblick sehen. Wir wollen sie euch nicht vorenthalten.

Hier seht ihr die Landschaft in bewegten Bildern:

Dem englischsprachigen Spielemagazin Gamespot wurde die Karte von Fallout 76 bei einem Anspieltermin zur Verfügung gestellt. Die Landschaft in West Virginia, die nach bisherigen Aussagen von Bethesda viermal größer sei als die von Fallout 4, zeigt sich auf dem offiziellen Artwork abwechslungsreich:

(Quelle: Gamespot.)

Konkrete Bezeichnungen von Ortschaften fehlen auf der Karte zwar, aber es wird deutlich, dass die Landschaft von Höhenunterschieden, verschiedensten Vegetationszonen und zahlreichen Gewässern durchsetzt ist. Außerdem seht ihr viele Bauwerke und andere Sehenswürdigkeiten, die ihr im fertigen Spiel mit Sicherheit entdecken und erkunden könnt.

Ein Stück links oben auf der Karte seht ihr übrigens den namensgebenden Vault 76, von dem aus euer Abenteuer starten wird. Was euch in diesem Abenteuer erwartet, lest ihr in unserer Vorschau zum Spiel "Fallout 76: Holt euch die Welt zurück".

Nun habt ihr also ein ungefähres Bild davon, in welchen Gefilden ihr euch mit den anderen Spielern herumtreiben werdet. Werdet ihr euch Fallout 76 kaufen oder habt ihr keine Lust auf Multiplayer? Sagt es uns in den Kommentaren!