Quelle: playstation.com

Seit der Veröffentlichung der PlayStation 4 vor ungefähr fünf Jahren hatte Sony verhältnismäßig wenig mit Raubkopien zu kämpfen. Nun hat das japanische Unternehmen erstmals einen Spieler verklagt, welcher gejailbreakte Konsolen im Netz verkaufte.

Dieser PS2-Klassiker erwartet euch bald auch auf der PlayStation 4:

Wie engadget.com berichtet, vertrieb der aus dem US-Bundesstaat Kalifornien stammende Eric Scales gejailbreakte PS4-Konsolen über seine Website. Jailbreak bedeutet hierbei, dass die Copyright-Schutzmaßnahmen auf der Konsole deaktiviert wurden, damit illegale Spiel-Kopien darauf laufen können. Damit habe Scales sowohl die Urheberrechte von Sony als auch den Digital Millennium Copyright Act verletzt, indem er den Kopierschutz von Spielen wie Call of Duty - World War 2 oder God of War umgangen sei.

Sony selbst erwarb zwei Konsolen über die Website von Scales und kam ihm somit auf die Schliche: Auf diese Weise kam das Unternehmen ebenfalls an Anleitungen des mutmaßlichen Täters heran, welche Schritt für Schritt erklären, wie man illegale Spiel-Kopien auf der Konsole installiert. Scales ermutigte über seine Website "alle Spiele frei zu genießen" und gestand "aufgehört zu haben, Spiele zu kaufen".

Welche Summe Sony genau von Scales als Schadensersatz verlangt, ist allerdings unbekannt. Es ist aber durchaus anzunehmen, dass es sich hierbei um einen sehr hohen Betrag handelt. Bei dem Fall Scales könnte es sich somit um die erste Klage wegen einer gejailbreakten PS4-Konsole handeln. Gut möglich also, dass dies zukünftig der Präzedenzfall sein könnte, welcher Modder von ähnlichen Taten abhalten soll.

Freier Genuss hin oder her, dem Täter muss klar sein, dass er der Entwicklung weiterer Spiele mit diesem Verhalten schadet. Was haltet ihr von der Geschichte? Für welche Spiele habt ihr gerne den vollen Betrag gezahlt? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen!