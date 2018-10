In der Woche vor dem Erscheinen des heiß begehrten Western-Abenteuers Red Dead Redemption 2 wird es erwartungsgemäß etwas ruhiger. In den kommenden Tagen dürfen sich aber vor allem Switch-Besitzer freuen: Fünf von sieben kommenden Spiele erscheinen für Nintendos Hybridkonsole.

Starlink - Battle for Atlas | 16. Oktober

PS4 / Xbox One / Switch

Toys to Life ist nicht tot: Mit Starlink - Battle for Atlas bringt Ubisoft die Kombination aus Spielzeug und Videospiel in Form eines Weltraumabenteuers zurück, in dem ihr sowohl das Weltall als auch zahlreiche Planeten erkunden könnt. Der Clou: Erweiterungssets, die neue Raumschiffmodelle enthalten, deren Einzelteile ihr miteinander kombieren könnt, um neue Schiffe zu erschaffen. Spieler auf Nintendo Switch dürfen sich zudem über einen Gastauftritt von Star Fox freuen.

Lego DC Super-Villains | 18. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Was passiert eigentlich mit der Erde, wenn die Justice League rund um Superman keine Zeit hat? Nun, diese Frage stellt sich Lego DC Super-Villains und zeigt auf, dass dann kurzerhand die Schurken mit anpacken müssen. Spielerisch erwartet euch das übliche Lego-Abenteuer, während ihr dieses Mal mit eurem eigenen Fiesling unter anderem den Joker, den Riddler und Lex Luthor unterstützt.

Sinner - Sacrifice for Redemption | 18. Oktober

PS4 / Xbox One / Switch

Auf dem ersten Blick wirkt Sinner - Sacrifice for Redemption von Dark Souls inspiriert, geht dabei jedoch den umgekehrten Weg. In dem von Studio Dark Star entwickelten Action-Rollenspiel startet ihr nämlich eigentlich als relativ starker Held, müsst aber vor jedem Bosskampf eine Fähigkeit opfern. Im Laufe des Spiels werdet ihr so gesehen immer schwächer, während eure Gegner nicht zimperlicher agieren.

Warriors Orochi 4 | 19. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

165 spielbare Charaktere aus zwei Universen: Warriors Orochi 4 verbindet erneut die beiden Spielereihen Dynasty Warriors und Samurai Warriors zu einem Spiel. Neu an Bord ist ein Magie-System, mit denen die Helden besonders mächtige Angriffe wirken können. Apropos übernatürliche Fähigkeiten: Mit Zeus und vier weiteren Kollegen stehen fünf brandneue, göttliche Charaktere zur Auswahl.

Dark Souls Remastered | 19. Oktober

Switch

Auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ist die Neuauflage von Dark Souls schon seit einigen Monaten erhältlich. Nun dürfen auch Besitzer einer Nintendo Switch loslegen und zum allerersten Mal auf einer Nintendo-Konsole überhaupt in die düstere Fantasy-Welt von From Software einsteigen. Inhaltliche Änderungen gibt es derweil nicht zu bestaunen. Mithilfe des passenden "Solaire of Astora"-Amiibo könnt ihr immerhin die "Praise the Sun"-Geste frühzeitig freischalten.

Soul Calibur 6 | 19. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Geprügelt werden darf sich nur mit Fäusten und Füßen? Von wegen! In Soul Calibur 6 stehen vor allem Waffen im Fokus, wenn sich die zahlreichen Charaktere des Prügelspiels gegenseitig in die Mangel nehmen. Derweil versteht sich die Geschichte als Reboot des ersten Serienteils und versetzt euch in das 16. Jahrhundert, wo ihr den Kampf der beiden legendären Schwerter neu miterlebt. Als Gast-Charakter ist übrigens Geralt von Riva aus The Witcher mit an Bord.

Luigi's Mansion | 19. Oktober

3DS

Kaum hat Nintendo Luigi's Mansion 3 angekündigt, da könnt ihr das Gruseldebüt von Marios Bruder als Neuauflage nachholen. Das einstige Gamecube-Spiel erscheint für den Nintendo 3DS und bietet inhaltlich das gewohnte Singleplayer-Paket, bei dem ihr euch mit Luigi auf die Suche nach Geistern macht. Neu ist ein Koop-Modus, bei dem euch ein Freund tatkräftig unter die Arme greifen kann.

In der kommenden Woche wird viel gekämpft: Ob nun im Superhelden-Universum, in Fantasy-Welten oder aber im Weltraum. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Oder spart ihr Geld und Zeit für etwas anderes? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!